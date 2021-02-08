Продажа угольной продукции ГП «Доброполье-Добыча» 22 января в объеме 330 тыс. т на площадке «Украинской энергетической биржи» дала возможность привлечь средства для покупки производственных материалов и обеспечить успешный старт работы нового угледобывающего госпредприятия.

Об этом 8 февраля в комментарии для агентства ExPro сообщил директор госпредприятия Александр Коваль.

«Они (торги – ред.) дали средства, чтобы обеспечить производственный процесс... Мы не сорвали запуск и вышли на биржу, чтобы иметь возможность для старта», - сказал он.

По словам Коваля, реализация угля на торгах УЭБ обеспечила предприятие средствами для покупки производственных материалов.

«Нам нужно было с первого дня обеспечивать производство.

Угледобыча - очень материально затратный процесс, есть нормированный материал, такой как зубки, древесина, металл, смазки... где-то это нужно брать? Поэтому, мы решили выйти на биржу для того, чтобы найти покупателя, который мог бы нам заплатить предварительную оплату», - добавил руководитель предприятия.

Также полученные от продажи угля средства были направлены на выплату заработной платы.

"5 февраля мы выплатили заработную плату. Практически у нас не было такого большого объема отгрузки. Для того, чтобы заплатить налоги, для того, чтобы был резерв и оплатить тариф железной дороги, мы осуществили продажу», - сказал Коваль.

Директор считает данные торги очень успешными и сообщил, что «Доброполье-Добыча» продолжит практику реализации угля на аукционах УЭБ.

По данным ExPro, 22 января на площадке УЭБ госпредприятие "Доброполье-добыча" продало весь выставленный объем газового угля (330 тыс т) по ценам 2340 грн/т (300 тыс т) и 2304 грн/т (30 тыс т) на общую сумму 771,1 млн грн.

25 января завершился процесс передачи управления государственными шахтами "Добропольеуголь" от ДТЭК, который арендовал их последние 9 лет, в государственную компанию. За 9 предыдущих лет ДТЭК инвестировал в государственные шахты 400 млн долларов США, благодаря чему производительность шахт и себестоимость добычи стали самыми низкими среди всех государственных шахт.