В отопительный сезон Украина вошла с достаточно высокими запасами угля, но задержка ремонтов на АЭС привели к аномально высокому потреблению угля тепловыми электростанциями, которые несли нагрузку вместо неработающих блоков.

Об этом заявил директор по исследованиям Аналитического центра DiXi Group Роман Ницович в эфире "Радио Свобода".

"В отопительный сезон Украина заходила с достаточно высоким заполнением складов, большим, чем в предыдущем году. И тогда была уверенность, что это позволит пройти зимний сезон. Но потом произошло совпадение ряда факторов", - отметил эксперт.

Среди таких факторов Роман Ницович называет неготовность к зиме части энергоблоков АЭС и рост потребления электричества после локдауну. Эти проблемы в отрасли в текущем году, по словам эксперта, будут сохраняться до конца холодов.

В краткосрочной перспективе, по мнению Романа Ницовича, ситуация может быть решена путем использования газомазутных блоков на замену угольным, усиленной работы гидроэлектростанций и профессионального государственного регулирования в энергетике.

Напомним, в середине января из-за нехватки угля на государственных ТЭС Системный оператор НЭК «Укрэнерго» предупредил о риске аварийных отключений.

По словам народного депутата Михаила Волынца, причиной низких запасов угля стали злоупотребления и манипуляции НКРЭКУ, которая спровоцировала кризис чтобы оправдать импорт электроэнергии из России и Беларуси.