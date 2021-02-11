Конфликт, который всколыхнул Украину в начале этого года, вроде бы благополучно разрешился – государство взяло на себя регулирование цен на газ. Но как на это посмотрит Международный валютный фонд – ведь он всегда был против такой меры?

Ситуацию комментирует глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире ток-шоу «Что дальше» на канале «Знай24».

«В этой ситуации Нафтогаз гарантировал со своей стороны, в лице Коболева и Витренко, сумму, которую они обязаны собрать с потребителей и заплатить МВФ. Здесь чёткая гарантия: определённая сумма обеспечена, документ подписан, значит, деньги будут выплачены. Поэтому у меня есть сомнения, что до первого сентября города получат эту компенсацию – ведь сначала будут выплаты для МВФ, а потом об этих деньгах могут просто забыть», - прогнозирует он.

По словам Попенко, в этом случае городам грозит участь Светловодска и Нового Роздола, где ещё с 2015 года подача тепла начинается только в декабре. Можно вспомнить и Кропивницкий, где государственное Теплокомэнерго вообще никому не нужно.

«Будут отключения электроэнергии, будем сидеть без воды, как сидела без неё часть городов Запорожской области, будем дальше катиться вниз», - заключает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Олег Попенко прокомментировал огромную разницу в коммунальных тарифах для разных областей Украины.

Также он отметил прямую связь между коммунальными тарифами и проведением местных выборов