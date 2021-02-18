Современному человеку нужно научиться коммуникации, умению создавать и исследовать.

Об этом сказала экс-нардеп Инна Богословская в программе “Романенко Беседы”.

“Три самых главных вещи, которым нужно научиться современному человеку. Первое - это коммуникации. Это наша драма украинская. У нас не умеют общаться, не умеют вести переговоры, у нас не умеют строить нетворкинг нормальный. Семью не могут. Не умеют разговаривать. Коммуникация - это раз. Творчество”, - сказала Инна Богословская.

Она подчеркнула, что никогда никого ничему не учит, а только будто берет яркие лампы и освящает в человеке его самые большие таланты, а также помогает им развиться.

“Сегодня нужно работать не с недостатками, а с достоинствами. Потому что достоинства - это тот тепловоз, который будет тянуть уже весь этот поезд, все эти вагоны. Итак, первое - это коммуникация, второе - это креатив, творчество, все, в чем вы имеете творить, создавать. Это нужно прямо как цветок поливать, удобрять и чтобы оно расцвело. Тогда вы занимаете свое место в мире для себя и для окружающих. И третье - это умение исследовать. Умение собирать огромные объемы информации, вычленять там главное, отказываться от суеты, умение моделировать будущее”, - добавила экс-нардеп.

По ее словам, у нас вообще не учат работать с информацией. В частности, люди в самом активном возрасте - от 32 до 42, не умеют с ней работать.

“Сейчас такой, очень неглубокий культурный слой у всех. То есть, понимание, что такое и почему нужно быть знакомыми с шедеврами мировой литературы, живописи, музыки, архитектуры. Почему нужно знать, как выглядит наука, какие основные направления научных прорывов и так далее. Это понимание отсутствует”, - добавила Богословская.

Она отметила, что масштабировать свое дело можно только если человек масштабирует свою личность.

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