Помощь Фонда Рината Ахметова в борьбе с коронавирусом получили свыше 200 населенных пункта Украины. На протяжении года для 505 больниц по всей стране было передано самое необходимое: от экспресс-тестов до современных аппаратов искусственной вентиляции легких

Все это стало возможно благодаря проекту «Борьба с COVID-19 в Украине», который в феврале 2020 был создан по личному решению Рината Ахметова.

Для эвакуированных украинцев в Новых Санжарах банальные элементы домашнего обихода и одежды оказались дефицитом. Поэтому им доставили «наборы заботы» – пледы, средства личной гигиены, халаты и другие предметы первой необходимости. В детские наборы дополнительно вошли развивающие игры.



Ко всему, для эвакуированных из Уханя и их родственников Фонд организовал линию психологической помощи. Уже тогда становилось понятно, что страна оказалась перед лицом серьезного вызова.



– Опорным больницам, особенно региональным, остро не хватало современного оборудования, защитных костюмов, тест-систем. Ринат Ахметов первым пришел на помощь Украине. Он выделил более 300 миллионов гривен, которые были направлены на решение главных медицинских потребностей страны. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом, – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.





В рамках проекта 337 тысяч экспресс-тестов оперативно поступили в регионы. Для медиков это стало реальной поддержкой.



– Мы очень благодарны за помощь, которая оказывается государству. Мы очень позитивно оцениваем вклад Фонда Рината Ахметова в медицину Украины и не только относительно коронавируса, – отметил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.



Кроме того, государственные больницы получили 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, свыше 1000 единиц медицинского и лабораторного оборудования. В том числе те, где подобной медтехники прежде никогда не было, либо доводилось пользоваться устаревшими моделями. В первую очередь это стали современные и высококлассные аппараты ИВЛ, за которые уже шла настоящая борьба на международном рынке.



– На каждый аппарат претендовало несколько десятков государств. Это была жесткая конкуренция. Но мы смогли закупить и передать в опорные государственные больницы по всей стране свыше 200 аппаратов ИВЛ, – пояснила Наталья Емченко.



Технические возможности данного оборудования позволяют использовать его в любых клинических ситуациях: и в отделениях интенсивной терапии, и отделениях неотложной помощи. Они подходят для всех схем лечения как взрослых, так и для детей. После окончания эпидемии коронавируса аппараты смогут спасать пациентов с другими заболеваниями, затрудняющими дыхание.



Когда стало известно, что страна остро нуждается в медицинском кислороде и системах его подачи, Ринат Ахметов вновь первым пришел на помощь. В частности, для государственных больниц закуплено и передано свыше 150 кислородных концентраторов.



– Кислород способствует быстрому выздоровлению, значительно улучшает качество лечения, уменьшает количество осложнений. Поэтому наша благодарность не имеет границ, – сказал главный врач Мариупольской городской больницы № 9 Александр Железняк.



Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины также провел две онлайн-конференции с врачами, работающими с аппаратами искусственной вентиляции легких. Ведущие эксперты МОЗ обсуждали передовые мировые опыты лечения COVID-19 и нюансы работы с последними моделями аппаратов ИВЛ. В онлайн-обучении от Фонда Рината Ахметова приняли участие более 2000 украинских медиков.



– Перевод на искусственную вентиляцию легких для тяжелых пациентов зачастую является последним шансом на выздоровление, поэтому знание всех тонкостей и особенностей респираторной поддержки пациента позволяют оказывать максимально эффективную помощь. Спасибо за этот семинар, – отметила еще одна участница вебинара, врач из Днепра Ксения Дубовик.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. Также в активе Фонда десятки реализованных проектов и программ в сфере гуманитарной помощи, медицины и социального развития. Фонд помогал стране справляться с эпидемией туберкулеза, запустил национальную кампанию по борьбе с онкологическими заболеваниями. Все это ради главной цели – спасения жизни и здоровья людей.