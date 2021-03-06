Заместитель председателя экологического комитета Верховной Рады Александр Мариковский купил дом в элитной Конча-Заспе несмотря на нищенские доходы в декларации

Об этом сообщил телеграм-канал «Ломбард на Грушевського».



"Клиент ломбарда и известный поц Саша Мариковский купил на этой неделе домик на 163 квадрата и 11 соток земельки в селе Козин, что в Конча-Заспе. Весь год Саша никаких серьезных доходов не декларировал, а на его зарплату в Ломбарде можно купить разве что скамейку на остановке в Козине», - сообщил Ломбард.



По его мнению, деньги на покупку дома в элитной местности под Киевом депутат получил коррупционным путем.



«Всем известно, как зарабатывают в екокомітеті: строчат законы, которые никогда не будут выполнены, и выступают посредниками в схемах. Нужно получить разрешение или отмазаться от проверок «экодепутатам» и все будет ок».



Кроме того, 1,1 млн.грн, согласно поданной декларации о доходах, депутат одолжил у своей помощницы Елены Фасоль, о которой ничего не известно, кроме того, что она возглавляет ОО «Украинский центр развития экологических и социальных программ».

