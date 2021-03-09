Рынок "Столичный", который был одной из лучших оптовых площадок не только в Украине, но и в Европе, более года удерживается ставленниками так называемой "енакиевской группировки", которая во времена Януковича "отжимала" бизнес у успешных предпринимателей.

Как пишет Znaj.ua , руководитель одной из компаний - законных совладельцев рынка Виктор Бондар рассказал "Апострофу" , что министр юстиции Денис Малюська фактически принял сторону "енакиевской группировки".

"В истории со "Столичным" воплощаются они (криминальные схемы – ред.) ставленниками "енакиевских" - Арменом Саркисяном ("Горловским"), Иваном Аврамовым, Владимиром Галантерником и другими подобными лицами. Причем делается это не просто при полном попустительстве некоторых высоких чиновников, но, похоже, при их содействии", - отметил он.

Бондар подчеркнул, что одним из элементов схемы захвата рынка "Столичный" стала попытка заблокировать смену самопровозглашенного директора рынка. По его словам, в Минюсте действия "енакиевских" не просто проигнорировали, а даже легализовали. Для того, чтобы удержать рейдерским путем контроль над рынком "Столичный", директор от "енакиевских" Рустем Абдукадыров сперва подает фактически сам на себя в тот же самый Шевченковский районный суд города Киева 4 одинаковых заявления об обеспечении иска. А затем "енакиевские" подключают "черных регистраторов".

4 заявления в суд самопровозглашенного директора Рустема Абдукадырова в попытке попасть на "нужного" судью

"Чтобы не отдавать контроль над "Столичным" законным владельцам, представители "енакиевских" обратились к так называемым "черным регистраторам" в попытке заблокировать смену самопровозглашенного директора рынка Рустема Абдукадырова. В субботу, 27 февраля 2021, один из таких "регистраторов" Дмитрий Коваленко, который не имел права проводить регистрационные действия в отношении рынка "Столичный" за пределами Киевской области и без наличия решения в реестре судебных решений, вмешивается в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей с целью блокирования смены директора, поставленного "енакиевской группировкой. Как только мы об этом узнали, уже на следующий день, 28 февраля, подали жалобу в Офис противодействия рейдерству при Министерстве юстиции. И вот здесь нас ждал шок - потому что глава министерства Денис Малюська сделал вид, что этой нашей жалобы не было в природе. Фактически, там легализовали схему захвата рынка", - отметил Бондар.

По его словам, такая позиция министра удивительна, поскольку двумя месяцами ранее Малюська оперативно принимал решение в пользу противоположной стороны.

"Реакция министра на нашу жалобу, вернее ее отсутствие, выглядит тем более странно на фоне того, что в декабре 2020 все тот же Малюська буквально за три часа единолично дважды отменил в реестре решения других государственных регистраторов, и по требованию Рустема Абдукадырова, восстановил его в должности директора рынка "Столичный" - заметил Бондар.

Он подчеркнул, что ситуация говорит о том, что министр Малюська умышленно подыгрывает "енакиевским", и эти его действия противоречат курсу на противодействие незаконным схемам.

"По закону Офис противодействия рейдерству не может рассматривать жалобы, только если существует судебный спор по этому же вопросу. Поэтому, по нашей информации, Денис Малюська специально предоставил возможность "енакиевским" формальную возможность обжаловать регистрационные действия в суде, чтобы потом не было возможности принимать решения. В целом, все действия министра Малюськи выглядят странно, похоже, что он занял позицию наперекор позиции президента. Вместо борьбы с криминальными схемами в бизнесе - их полная поддержка. Вместо наказания "черных регистраторов" - помощь им... Интересно, знают ли наверху о самодеятельности министра Малюськи, и как долго ждать реакции", - задается вопросом Виктор Бондар.

Ранее СМИ неоднократно писали, как представители "енакиевской группировки" захватили и уничтожают рынок "Столичный", вгоняя его в многомиллионные долги, чтобы не платить кредиторам и инвесторам.