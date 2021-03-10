Хаотичная парковка авто на киевских дворах стала серьезной проблемой, которая наносит значительные неудобства жителям домов. Чем меньше размеры двора, тем больше ухода для обеспечения презентабельного вида он требует, в частности денежные вложения необходимо выделять для каждого квадратного метра.

Эту проблему прокомментировал в видеоблоге in Kyiv на Youtube Дмитрий Макагон, инженер и урбанист.

«Двор - это более такое частное пространство в отличие от улицы», - отмечает Макагон. Следовательно, это должно быть человекоориентированная среда, на которой размещается и детская площадка, и пространство для взрослых со столиками в тени деревьев, оборудованное для хорошего досуга. По мнению эксперта, все дело заключается в том, что старые дворы занимают слишком большую территорию. С другой стороны, дворы меньших размеров требуют больше средств для надлежащей организации пространства.

Еще одна проблема - специальные места для бытовых нужд, где выбивали ковры. Ведь сейчас они не используются по назначению: при отсутствии потребности в них, там возникли зоны для парковки. Если бы эти точки имели понятную функцию, предполагает эксперт, на них бы не ставили машины.

«Большое количество домов образует огромный двор, но нет понимания, где предел частного пространства», - комментирует Дмитрий Макагон.

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