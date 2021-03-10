Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подписал Заявление Глобального договора ООН о поддержке Принципов расширения прав и возможностей женщин (WEP)

По словам генерального директора Сети Глобального договора ООН в УкраинеТатьяны Сахарук, Украина впервые присоединилась к международной программе Target Gender Equality Глобального договора ООН, в которой только в этом году принимают участие более 35 стран.

«Наша задача – повысить информированность компаний о важности женского лидерства в бизнесе и показать преимущества сбалансированных команд. Мы рады, что уже при объявлении о начале программы получили живой отклик украинских компаний к этой теме. В течение года будем работать над созданием стойкого движения ответственного бизнеса в сфере гендерного равенства», – отметила Татьяна Сахарук.

«Подписывая Заявление о поддержке Принципов расширения прав и возможностей женщин, ДТЭК разделяет идею гендерного равенства и борьбы со стереотипами. Мы считаем, что каждый член команды заслуживает равных возможностей для достижения своих профессиональных целей. Такой подход способствует появлению новых идей, привлечению талантов, внедрению инноваций и инновационных решений. Все это помогает компании работать во имя прогресса и процветания общества», – подчеркнул генеральный директор ДТЭКМаксим Тимченко.

Совместная инициатива структуры «ООН-женщины» и Глобального договора ООН, определяет семь принципов, которые способствуют расширению прав и возможностей женщин на рабочем месте, в сфере бизнеса и обществе.

Напомним, в прошлом году ДТЭК представил Новую стратегию 2030, которая основана на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Как ответственный бизнес ДТЭК интегрировал 12 из 17 Целей устойчивого развития ООН в ESG-стратегию.В том числе, и Цель устойчивого развития №5 – предоставление равных условий для всех и развитие карьеры сотрудников независимо от гендерной принадлежности.

ДТЭК придерживается принципов устойчивого развития, с 2007 года является участником Глобального договора ООН. В 2010 году компания вошла в альянс Глобального договора в Украине.