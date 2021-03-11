Частным клиниками разрешили получать по себестоимости вакцину Covishield, которая не была использована вовремя.Таким образом, можно обратиться в любую клинику и спросить, в какую цену они покупали вакцину у государства и узнать себестоимость.

Об этом сказал политолог Кость Бондаренко в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Проблема в том, что мы не подписывали соглашение с индийским производителем. Нет, не врут. Мы подписывали соглашение с компанией посредником”, - сказал Кость Бондаренко, отвечая на вопрос сколько Украина заплатила за вакцину Covishield.

“Сейчас они являются посредниками в деле получения Украиной вакцин. Они действительно требуют, чтобы вопрос их гонорара, их комиссионных, а также стоимости вакцины, оставался секретом за семью замками. Но есть одно “но”. Вопрос состоит в том, что на прошлой неделе как раз было заявлено, что частные клиники могут получать вакцину от государства, которая не использована вовремя и так далее. Они могут ее использовать и получать по себестоимости. Тогда можно обратиться будет в любую клинику частную и спросить - а почем это вы покупали у государства, если это по себестоимости?... И тогда вопрос будет к государству”, - добавил политолог.

По его словам, процесс вакцинации в Украине могут спасти договоренности с другими производителями, чтобы обеспечить свободный доступ к вакцинам, их выбору и наличии достаточного количества.

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