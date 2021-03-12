Главный редактор и учредительница портала «Известия в Украине» Янина Соколовская в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала, что Telegram-каналы – это угроза журналистам и медиасфере.

«Сейчас Telegram-каналы это угроза не столько власти любой, сколько это угроза журналистам, угроза медиасфере. Потому что сейчас они фактически подменяют собой информационные ресурсы, информационные сайты. Потому что самым доходным бизнесом до сих пор в медийном интернете это было, конечно, создать сайт именно информационный, гнать новость каждые 5-15 минут, получать заходы, реклама и так далее. А сейчас фактически каждый не сам себе режисер, а каждый сам себе информагенство», - говорит эксперт.

Соколовская призналась, что уже практически не заходит на информационные сайты, а информацию получает из Telegram-каналов и других социальных сетей.

«Если мне этого хватает, а я этим занимаюсь профессионально, то обычному потребителю, который просто хочет пройтись по верхам, может даже не углубляясь, ему этого вообще должно хватить», - считает журналистка.

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