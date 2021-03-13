В Черновицкой области в селе Задубровка сегодня шесть сторонников ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма Украинской Православной Церкви Василия Хащиюка.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм канал Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, в результате нападения мужчина получил сотрясение мозга, множественные ушибы лица и тела, был госпитализирован. Об этом пишет Подробности.
«Василий Хащиюк возвращался домой с дежурства в церкви. В селе Задубровка религиозная община более 680 дней круглосуточно молится и защищает православный храм. Каждый из прихожан имеет свое время, когда дежурит, церковь никогда не остается без людей, потому что время и день следующего штурма никто не знает. По дороге домой 6 ребят напали на пожилого человека, наверное, с целью «убедить» Василия в истинности их веры», - отметили в пресс-службе епархии.
Также сообщается, что некоторые из нападавших уже «отметились» ранее при попытке захвата храма 4 мая 2020 года, но так и не были привлечены к ответственности.
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«Госпитализация и длительная реабилитация. Для пожилого человека многочисленные травмы могли закончиться летально», – подчеркнули в епархиальной пресс-службе.
Как сообщалось ранее, церковная община УПЦ в Задубровке пережила штурм и попытку захвата храма, прихожане Свято-Михайловского храма круглосуточно стоят на страже святыни.
Фото: Телеграм-канал Черновицко-Буковинской епархии УПЦ