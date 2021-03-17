Студентам профильных учебных заведений Украины предлагают без отрыва от учебы получить официальное трудоустройство по выбранной специальности. Для этого необходимо выбрать дуальную форму образования, которую сейчас в стране активно поддерживают в ДТЭК Сети.

В Украине постепенное внедрение элементов дуальной формы обучения начали еще в 2015 году. И если в начале внедрения программы в проект участвовали лишь несколько десятков студентов трех профессиональных училищ в Киеве, Львове и Запорожье, то сейчас такую ​​форму подготовки студентов применяют 217 заведений профессионально-технического образования. Дуальной форме обучаются около 12 000 студентов.

Среди них 105 студентов, выбравших программу дуальной образования ДТЭК Сети и теперь учатся и работают на позициях электромонтера, инженера, контроллера, специалиста и т.п.

Студенты проходят программу в компаниях-операторах системы распределения электроэнергии ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Днепровские электросети и ДТЭК Донецкие электросети.

За каждым участником программы закреплен профессиональный наставник, который сопровождает на всех этапах практической части обучения. Со студентами заключили трехсторонние договоры на получение образования по дуальной форме, а также срочные трудовые договоры. Они ежемесячно получают официальную зарплату и на них распространяется действие социального пакета, предусмотренного для работников компаний - операторов системы распределения ДТЭК Сети.

«ДТЭК надежная и ответственная компания, которая заботится о будущем Украины и поддерживает талантливую молодежь. В 2019-2020 учебном году в программе дуального обучения ДТЭК Сети участвовали 53 студента девяти профильных учебных заведений Украины. Из них 32 молодых специалиста успешно прошли обучение и продолжили работать в компании на постоянной основе. В 2020-2021 году мы также предложим трудоустройство успешным студентам», – рассказала Наталья Береза, руководитель департамента по управлению персоналом ДТЭК Сети.

Главные преимущества дуального обучения в том, что оно предусматривает 70% практики на предприятии и 30% теории в учебном заведении. В основе программы – закрепление полученных знаний в условиях производства. Дуальная образование готовит будущих работников по потребностям работодателя. После выпуска студенты адаптированы и умеют работать с оборудованием конкретного предприятия. Богдан Зеленько – один из выпускников дуальной программы ДТЭК Сети, успешно прошел обучение и уже более восьми месяцев работает в компании.

«Дуальную форму обучения я выбрал потому, что это уникальная возможность учиться, при этом закреплять теорию на практике и, к тому же, получать зарплату. С июля прошлого года я работаю в ДТЭК Киевские электросети. В будущем планирую стать мастером и продолжить строить карьеру в компании ДТЭК», – рассказал Богдан Зеленько, электромонтер по испытаниям и измерениям кабельных линий ДТЭК Киевские электросети.

Для того, чтобы стать участником программы дуального обучения ДТЭК Сети в будущем 2021-2022 учебном году, студент должен получать образование по специальности, связанной с энергетикой, учиться на 2-4 курсе одного из учебных заведений, заключить соглашение с компанией, заполнить анкету и пройти отбор.