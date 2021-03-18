Сегодня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий отмечает 50-летие со дня монашеского пострига, который состоялся в Троице-Сергиевой лавре.
Как сообщает Центр информации УПЦ, этот день Блаженнейший встречает в посте, молитве и за богослужениями.
Митрополит Онуфрий (Орест Владимирович Березовский) родился 5 ноября 1944 года в селе Корытное Вашковецкого, а сегодня Выжницкого района Черновицкой области в семье священника. В 1961 году окончил среднюю школу.
В течение 1962-1964 гг. учился в Черновицком техническом училище, потом работал в строительных организациях Черновцов.
В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. В 1969 году после третьего курса университета был зачислен на второй курс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году.
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18 марта 1971 года принял монашеский постриг с именем Онуфрий, в честь преподобного Онуфрия Великого.
20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года - в сан иеромонаха. В 1980 году был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (Московской области). С 28 июня 1985 года - благочинный Троице-Сергиевой лавры. На Рождество 1986 года возведен в сан архимандрита.
В 1988 году окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия. С 1988 года - наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, прослужил до ноября 1990 года.
9 декабря 1990 года хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского. В 1994 году возведен в сан архиепископа, в 2000 году - в сан митрополита.
24 февраля 2014 года Священный Синод избрал митрополита Онуфрия на должность местоблюстителя Киевской кафедры.
13 августа 2014 года избран Предстоятелем УПЦ. Интронизация состоялась 17 августа 2014 года в Киево-Печерской лавре.