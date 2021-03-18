Высший антикоррупционный суд в третий раз за последние полгода подтвердил законность и обоснованность действий прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который постановил закрыть дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления.

Соответствующее решение 18 марта огласила судья Оксана Олейник.

«Заявление Запорожского ферросплавного завода об отводе прокурора оставить без удовлетворения», - сообщила следственная судья.

Иск о замене прокурора подавал Запорожский завод ферросплавов Игоря Коломойского. Завод олигарха был признан единственным «пострадавшим» от действия формулы «Роттердам+».

На всех этапах судебного разбирательства иск завода Коломойского полностью поддержали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Ранее НАБУ самостоятельно, без адвокатов Игоря Коломойского, обращалось в суд с просьбой замены прокурора, однако суд стал на сторону САП, підвередивши законность и обоснованность действий прокуроров.

Напомним, расследование дела «Роттердам+» продолжалось с марта 2017 по август 2020 года. 27 августа 2020 года прокуратура закрыла дело из-за отсутствия состава преступления. В ходе следствия не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших.

Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020 года.

Однако по иску еще одного завода Игоря Коломойского - Никопольского завода ферросплавов - дело было возобновлено.

21 января 2021 года прокуратура повторно закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия состава преступления. 25 января 2021 года дело было вновь возобновлено и в тот же день приостановлено на неопределенный срок.