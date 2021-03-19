Экономический кризис и рецессию, которые возникли в результате пандемии коронавируса, нельзя сравнивать с Великой Депрессией в Соединенных Штатах Америки в 1930-ых годах.

Об этом сказал украинско-американский бизнесмен и эксперт в области криптовалют Марк Гинзбург в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Сегодня за коронавирусом, за пандемией, прячутся значительно более серьезные явления, а именно серьезнейший экономический кризис. Финансовый, экономический, серьезная рецессия. Часто сравнивают ее с Великой депрессией. Это сравнение абсолютно некорректное - во времена Великой депрессии экономика и финансы были построены абсолютно на другом принципе. Тогда существовал золотой стандарт, тогда нельзя было просто взять и бесконтрольно напечатать триллион долларов”, - сказал Марк Гинзбург.

Он отметил, что в разгар Великой депрессии президент Франклин Рузвельт издал указ, которым у населения и у организаций конфисковывали физическое золото. Таким образом, все золото в слитках, монетах и украшениях было изъято, а на золото установили фиксированную цену. Те, кто отказывались отдавать золото, могли сесть в тюрьму на 10 лет или заплатить штраф в десять тысяч долларов. В результате, со временем доллар был отвязан от золотого стандарта.

Как сообщала Politeka , Чаплыга отметил, что Украину можно представить в виде ог ромного завода, который когда-то хорошо работал – а потом все его цеха взяли и растащили.