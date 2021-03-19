Украино-американский бизнесмен Марк Гинзбург в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, стоит ли хранить сбережения в долларах.

«Нет альтернативных источников как минимум для того, чтоб зафиксировать свои сбережения и избавить их от каких-то конкретных потенциальных рисков. Мы сегодня живем в мире, в котором есть некие реальные активы и есть бумажные деньги. Обладание реальными активами – это затраты на содержание. Потому что если взять ту же недвижимость… Если еще 5-7 лет назад коммунальные платежи были нечто такое, если не виртуальное, то во всяком случае малозначительное, то сегодня они у многих людей до 30% их зарплаты. То же самое происходит, пожалуй, с любыми активами», - говорит эксперт.

Он прогнозирует, что стоимость активов будет снижаться.

«Когда эти затраты на содержание активов корригированы с ростом стоимости активов – это одно, но когда сегодня нет абсолютно никакой уверенности в том, что какие-то реальные активы будут расти в цене… Более того, есть достаточно обоснованные опасения и подозрения в отношении того, что стоимость активов будет снижаться. Как недвижимости, так и целого ряда других активов. В этом плане, конечно, нести затраты на их содержание – это очень проблематично», - рассказал Гинзбург.

Бизнесмен подчеркивает, что большинство наших граждан живут от зарплаты до зарплаты, а подушка их финансовой безопасности – 3-4 месяца

«В этой ситуации приобретать активы, которые требуют определенных затрат на их содержание, хранение и эксплуатацию, весьма нежелательно. Тогда что? Хранить в самих денежных единицах. И в этом плане, конечно, наверное, доллар представляет собой более защищенный от инфляционных и прочих процессов инструмент, чем, например, та же гривна. И более того, чем национальные валюты большинства государств», - резюмировал эксперт.

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