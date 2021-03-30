Члены НКРЭКУ в 2020 году подняли себе заработную плату в 2 раза до в среднем 2 млн гривен в год.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

Посмотрите, что происходит: Бабник – член комиссии (задекларировала зарплату) 1,8 млн грн за год, Кайдаш – член комиссии – 2,5 млн. грн за год., Кривенко-2,5 млн., Магда - 1,8 млн. Берем юридический департамент, председатель-1,8 млн. грн за год. Департамент лицензионного контроля-1,5 млн. грн за год. Ну это такой цинизм, понимаете. И просто, о какой морали этих людей может вообще в этой ситуации в воюющей стране, которая получает маленькие пенсии, о какой морали и профессионализме может идти речь?",- заявил Кучеренко в эфире телеканала «Украина24».

Он подчеркнул, что решение о двукратном повышении зарплаты комиссия приняла самостоятельно. Эти расходы заложены в тарифы на электроэнергию, газ, тепло, воду и вывоз мусора.

"Они сами приняли такое решение. Я, если откровенно, уже три дня в шоке, потому что я вот изучаю, я хочу чтобы все украинцы поняли – Национальная комиссия, так называемый тарифный регулятор удерживается за счет нашей с вами платы за электроэнергию, за газ, за коммуналку, то есть в тарифах сидит их содержание», - добавил Кучеренко.

По словам нардепа, особый цинизм в том, что действия комиссии в 2020 году привели к рекордным убыткам государственных энергокомпаний, возникновению 81 млрд гривен боров и полному коллапсу на энергетическом рынке.