Как Украине выходить из нынешней ситуации? Кто и как мог бы вывести ее из этого положения? К чьим советам будут прислушиваться эти люди – и будут ли прислушиваться вообще к чьим-то?

Своё мнение по этому поводу в программе «Романенко. Беседы» высказывает юрист-международник, конституционалист, переводчик, волонтер Геннадий Друзенко.

«Мы оказались в ситуации, когда советовать некому. Раньше можно было давать советы, а их принимали или не принимали, реализовывали хорошо или плохо. Но сейчас пришли люди, которые не слушают и не понимают, о чём им говорят», - отмечает Друзенко.

«На нашем поколении лежит ответственность: не только создавать смыслы, не только стараться вернуть всех в реальность из патриотического или ещё какого-то угара, но и собирать команды, которые смогут сохранить страну», - считает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Геннадий Друзенко прокомментировал решение по недрам.

Также он объяснил особенности украино-американских отношений.