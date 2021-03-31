Эксперты советуют проанализировать весь жилой фонд, понять его состояние, где требуется реновация всего квартала и где возможно это сделать, а где восстановление домов возможно только точечно. Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в программе блогера Екатерины Павловой «in kyiv» на Youtube.

Попенко рассказал, что реновация - это полная модернизация здания с продлением срока эксплуатации еще на 50 лет, реновация квартала – это новые социальные сады, школы и дороги.

«Старая Дарница требует полностью реновации всего квартала с заменой сетей, школ, садиков, зон отдыха, там есть такая возможность. Например, в Печерском районе или Шевченковском районе мы не сможем провести реновацию кварталов, потому что это невозможно в исторических районах. Там надо делать точечную реконструкцию зданий с заменой сетей», - сообщил председатель союза.

Попенко рассказал, что в Днепровском районе также старые кварталы и там возможно провести реновацию, но нужно изучить и сделать анализ, есть ли там возможность электрификации, поставки тепла, водоотведения, рабочие места, дороги и сколько людей вообще там можно поселить. Чтобы это было не бездумное заселения, как это было на Позняках.

«На сегодняшний день, например, в старых районах проживает 10-20 тысяч человек. После того как проведется реновация всего жилого фонда, там будет проживать не 20-30, а 50-60 тысяч человек. В Дарницком районе переполнены все школы, детей невозможно устроить в детский сад, ждут очереди по 2-3 года. О каких мы говорим реновациях квартала, куда поместить этих 50 тысяч человек?», - спросил председатель союза.

Попенко считает, что возглавить процесс реновации должны те, кто в первую очередь заинтересован – КМДА, потому что жилой фонд – это лицо города, а все остальное – это рабочие места и налоги. В первую очередь это как раз заинтересованность властей Киева, они должны возглавить этот процесс и стать локомотивом реновации по Киеву, а затем по всей стране.

«Пока все, кто принимает участие в этих процессах, власть, Кабмин не поймут, что реновация это не только вместо 5-этажки построить 20 этажку, это путь в никуда. Это полное разрушение системы города», - резюмировал председатель союза.

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