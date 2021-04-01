Вопрос, который интересует многих

Ведущий репродуктолог в ICSI Clinic, к.м.н., заслуженный врач Украины Александр Дарий специально для Сlutch ответил на вопрос о том, может ли витамин D повлиять на способность пар к зачатию.

«Витамин D ­— очень важен, однако в настоящее время им увлекаются выше меры. То есть витамином D сейчас лечат все: от коронавируса до бесплодия. По любому поводу он на первом месте.

Александр Дарий

Витамин D — "витамин счастья". Он хорошо работает на всех уровнях организма. Он работает с генами и способен больше работать как гормон, а не витамин. Поэтому при ненаступлении беременности разумно проверить уровень витамина D, посмотреть все ли в порядке (потому что при его нехватке могут быть проблемы с функцией яичников или выработкой сперматозоидов).

Так что витамин D нужно проверять и принимать в случае его дефицита в организме, но как говорил древний Авиценна: "Нет веществ полезных, нет веществ вредных, только количество делает их таковыми". Увлекаться большими дозами витамина D не нужно», - сообщил врач.

Более подробно на этот и другие вопросы Александр Дарий ответил в интервью для Клатч Онлайн: