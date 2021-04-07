Теперь в Харьковской, Черкасской и Запорожской областях менеджеры Укртелеком будут предоставлять своим бизнес-клиентам консультационные услуги по покупке электроэнергии у поставщика YASNO.



Юридические лица, которые таким образом приобретут электроэнергию в YASNO, на протяжении трех месяцев будут получать скидку 15% на высокоскоростной оптический интернет от Укртелеком. Кроме того, на протяжении первых трех месяцев они будут оплачивать за электроэнергию без начислений за услуги поставщика (доходность поставщика составит 0,1% от стоимости электроэнергии).



На данный момент более 80 тыс. юридических лиц со всей Украины выбрали своим поставщиком YASNO. Корпоративным клиентам компания обеспечивает прозрачные цены без скрытых начислений, понятные условия поставки и качественное обслуживание.



«Дли бизнес-клиентов мы создали удобные дистанционные сервисы, которые включают Личный кабинет, отдельную линию контакт-центра, электронный документооборот с применением ЭЦП, поддержку персональных менеджеров. Получить консультацию и заключить договор можно также в одном из 67 энергоофисов YASNO, которые в том числе открыты в Харькове, Черкассах и Запорожье. В прошлом году поставляющие компании, которые оказывают услуги под брендом YASNO, возглавили рейтинг электропоставщиков Украины. Мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся быть еще ближе и доступнее для наших потребителей», - сказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.



Сотрудничество Укртелеком и YASNO реализуется в рамках партнерской программы, которую недавно запустил энергопоставщик.



«Используя новые возможности рынка электроэнергии, Укртелеком приобщается к европейской практике – предлагать услуги надежного электропоставщика своим потребителям телекоммуникационных услуг. Особенностью именно этой инициативы является работа с сегментом юридических лиц, в чем мы имеем большую экспертизу. Это прозрачное и выгодное сотрудничество двух компаний, которое дает потребителям дополнительные преимущества. Мы хотим предложить нашим существующим и новым клиентам выгодное комплексное решение, которое включает специальное предложение на телекомуслуги и поставку электроэнергии», - комментирует в Укртелекоме директор по развитию корпоративного сегмента Николай Давыденко.



Укртелеком обслуживает более 100 тыс. клиентов-юридических лиц во всех областях Украины, обеспечивая их современными телекомуслугами и индивидуально подобранными решениями, что существенно упрощает ведение бизнеса. Имея опыт работы с предприятиями, организациями и учреждениями, и имея портфель продуктов, построенных на взаимодействии с партнерами из индустрий телевидения, ИКТ, кибербезопасности, программного обеспечения, представители телекомоператора теперь также будут помогать им в получении выгодных условий поставки электроэнергии.