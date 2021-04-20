Природно-заповедному фонду Украины был нанесен наибольший ущерб в первом квартале 2021 года – 70 миллионов гривен

Среди преступлений, которые фиксировала Госэкоинспекция - вырубка ценных пород деревьев, охота на редких животных, уничтожение краснокнижных животных, засорение территории и тому подобное

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.

Он отметил, что, несмотря на охранный статус, которым наделены территории ПЗФ, экосистемы заповедников и нацпарков чаще всего становятся целью браконьеров.

"Они уничтожают самое ценное, что есть в природе Украины. К сожалению, существующие инструменты защиты заповедных территорий не обеспечивают эффективную охрану уникального растительного и животного мира Украины. Это, в частности, крайне низкие штрафы для нарушителей.

Так, за несоблюдение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда (статья 91 Куоап) штрафная санкция составляет всего 51-136 гривен для граждан», - подчеркнул Андрей Малеваный.

По его словам, важное значение также имеет повышение размера такс за нарушения на заповедных территориях.

"Госэкоинспекция разработала постановление Кабинета Министров»Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде". Этот документ значительно повышает сумму убытков, которые рассчитываются за ущерб, нанесенный объектам ПЗФ, а также вводит индексацию такс, что позволит осуществлять автоматический перерасчет», - сообщил Андрей Малеваный.

Всего в течение 3 месяцев этого года Госэкоинспекция рассчитала 456 миллионов гривен убытков за экологические нарушения. Межрегиональные и территориальные органы ДЭИ провели 8627 проверок. На нарушителей природоохранного законодательства по всей Украине составлено 9123 протокола об административных правонарушениях. Открыто 127 уголовных производств.