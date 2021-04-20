Среди преступлений, которые фиксировала Госэкоинспекция - вырубка ценных пород деревьев, охота на редких животных, уничтожение краснокнижных животных, засорение территории и тому подобное
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.
Он отметил, что, несмотря на охранный статус, которым наделены территории ПЗФ, экосистемы заповедников и нацпарков чаще всего становятся целью браконьеров.
"Они уничтожают самое ценное, что есть в природе Украины. К сожалению, существующие инструменты защиты заповедных территорий не обеспечивают эффективную охрану уникального растительного и животного мира Украины. Это, в частности, крайне низкие штрафы для нарушителей.
Так, за несоблюдение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда (статья 91 Куоап) штрафная санкция составляет всего 51-136 гривен для граждан», - подчеркнул Андрей Малеваный.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Старшая дочь Сумской показала российского мужа, с которым осталась в Москве: "Типа свидание"
Снег и морозы не отступают, украинцев предупреждают об опасности: "Ночью 20 апреля..."
1 июля в Украине повысятся надбавки за сверхнормативных стаж, - Котенкова
Украинцы получат выплаты до 4500 гривен: кому стоит поторопиться до 5 мая
По его словам, важное значение также имеет повышение размера такс за нарушения на заповедных территориях.
"Госэкоинспекция разработала постановление Кабинета Министров»Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде". Этот документ значительно повышает сумму убытков, которые рассчитываются за ущерб, нанесенный объектам ПЗФ, а также вводит индексацию такс, что позволит осуществлять автоматический перерасчет», - сообщил Андрей Малеваный.
Всего в течение 3 месяцев этого года Госэкоинспекция рассчитала 456 миллионов гривен убытков за экологические нарушения. Межрегиональные и территориальные органы ДЭИ провели 8627 проверок. На нарушителей природоохранного законодательства по всей Украине составлено 9123 протокола об административных правонарушениях. Открыто 127 уголовных производств.