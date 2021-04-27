Эксклюзивно для Сlutch акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующий женской консультацией КМПБ 3 Сергей Бакшеев рассказал о том, можно ли родить в Украине без взяток.

Акушер-гинеколог Сергей Бакшеев

"В апреле 2020 года в Украине была введена вторая ступень реформы здравоохранения для вторичного звена. То есть родильные дома стали получать от государства деньги за роды и возникла принципиально другая ситуация, в которой мы находимся. Я говорю это для тех людей, которые до сих пор убеждают нас, что мы живем в советском акушерстве. Даже 20 лет кардинально изменили подход к акушерству, а здесь 1 год - на сколько он изменил и переломал систему.

Если у вас заключена декларация с семейным врачом, вы находитесь в базе Национальной службы здоровья Украины, то за вами открывается эпизод даже на этапе ведения беременности. Он пока что не оплачивается, но будет оплачиваться дальше.

И за вами идут деньги. Ваши роды уже оплачены и вы можете спокойно поступать в роддом и не платить за роды.

Что это дает? Это дает акцент финансирования родильного дома. Чем больше родов мы принимаем, тем больше родов нам оплачивает Национальная служба здоровья.

Поэтому с апреля 2020 года каждый роддом нашей страны заинтересован в ваших родах. И если вам нахамили, оскорбили или вы слышите плохие отзывы о том или другом родильном доме, то при наличии декларации с семейным врачом вы смело идете в любой роддом, который заинтересован в вас. Так что на сегодняшний день в нашей стране не обязательно договариваться о родах", - сообщил врач.