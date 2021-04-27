Глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко рассказал, что вакцинировался вакциной Covishield и какие были последствия

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“Публично вакцинировался вакциной Covishield. Это было 26 марта. В данном случае, повторное бустирование, повторную инъекцию, я буду получать в ближайшее время. И это должна быть, по идее, AstraZeneca. Потому что Индия уже мораторий наложила на экспорт вакцин… Мне было самому очень интересно попробовать, что такое векторная вакцина. Потому что как раз разработка AstraZeneca - это векторная технология”, - сказал Сергей Кравченко.

Он отметил, что после вакцинации Covishield чувствовал себя абсолютно нормально. В первый день у него возник дискомфорт в месте введения вакцины, а на следующий день появились симптомы гриппа - общая слабость, головная боль и боль в мышцах, но через день они прошли.

По его словам, прошло 30 дней с дня вакцинации, и ничего не случилось.

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