У православных христиан сегодня наступил Великий или Страстной Четверг.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в этот день Церковь вспоминает Тайную вечерю Господа Иисуса Христа с Его учениками - апостолами.

На Тайной Вечери Спасителем было установлено главное Таинство Православной веры - Таинство Евхаристии, или Причащения, во время которого все верующие под видом хлеба и вина вкушают истинные Тело и Кровь Христовы.

Без причащения, учит Святая Церковь, нет истинной христианской жизни, так как в этом Таинстве происходит самое полное, предельно возможное на земле благодатное соединение человека с Богом.

Тайная вечеря была совершена Христом за день до празднования ветхозаветной Пасхи. Евреи совершали этот праздник в память о чудесном исходе из Египта, где они находились в рабстве в течение четырёхсот лет.

Тайная вечеря началась с омовения. Сын Божий, Творец мира совершает обряд, который традиционно совершали рабы: он омывает апостолам ноги. Ученики были поражены действиями их Божественного Учителя. Они молча принимали омовение. Только апостол Пётр, человек горячий, не мог сдержать овладевших им чувств. Своим примером Господь показал не только любовь к ученикам, но и научил их смирению - чтобы они не считали за унижение для себя служить ближнему.

И в наши дни в Великий Четверг за архиерейским богослужением время совершается обряд омовения ног. По окончании Литургии при чтении Евангелия о омовения ног архиерей в память о смиренном поступок Христа омывает ноги священников.

После омовения и прощальной беседы с учениками Христос преломил хлеб и, благословив его, подал апостолам со словами: «сие есть Тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в Моё воспоминание». Взяв чашу и благословив её, сказал: «Пейте из неё все; Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».

В четверг Страстной седмицы в храмах совершается Божественная литургия. В этот день каждый верующий, по примеру апостолов, стремится соединиться со Христом в Таинстве Причащения.

По традиции в Русской Православной Церкви Предстоятель освящает в Великий четверг миро - оливковое масло с примесью различных ароматов, - которое варится в первые дни Страстной седмицы. Освященное миро рассылается по епархиям и приходам. Святое миро используется в таинстве Миропомазания. Оно происходит над человеком один раз в жизни сразу после Таинства Крещения, через миропомазание новокрещенный получает полноту даров благодати Святого Духа.