Деятельность "серых" АЗС, где продают топливо сомнительного качества, вредит окружающей среде, а потери госбюджета составляют минимум 15 миллиардов гривен ежегодно. Такие цифры приводит Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) в своем посте на Фейсбук.

"Кроме продажи некондиционного топлива, так называемой «бодяги», такие АЗС не платят налоги. Ежегодные потери бюджета Украины из-за нарушения кассовой дисциплины автозаправочными станциями оцениваются на уровне 14,6 млрд грн., а потери от незаконной деятельности мини-НПЗ, которые не платят акциз – 3,4 млрд. в результате армия, больницы, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры городов недополучают огромные средства. Поэтому, покупая топливо на «серых» АЗС, автовладельцы не только обрекают себя на дополнительные ремонты своего авто, они становятся соучастниками бюджетного хищения», - отмечают в НАУ.

Ранее директор общества "Консалтинговая группа 95" Сергей Куюн оценил убытки госбюджета из-за теневых схем на топливном рынке в 22 миллиарда гривен. При этом, по его словам, власть прекрасно знает обо всех существующих схемах, но не делает ничего, чтобы эти схемы поломать.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко посоветовал властям вместо повышения налогов для бизнеса, который и так пострадал от кризиса, навести порядок с теневыми схемами на украинском рынке. Ведь на рынке теневого топлива процветают миллиардные коррупционные схемы.