Из-за теневых схем по аренде земли страна теряет миллиарды. Поэтому власть должна перекрыть щели в законодательстве, а не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес. Об этом заявил генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Роман Сластен.



"Действительно, объемы теневого рынка аренды и теневой обработки сельскохозяйственных земель очень велики. Мы оцениваем его на уровне около 8 миллионов гектаров земли. Это эквивалент около 24 миллиардов арендной платы на год», - рассказал Сластен в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, чтобы изменить ситуацию, необходимо закрыть щели в законодательстве. А если просто увеличить ставки налогов, как планируют власти, то ситуация лишь ухудшится, и бизнес больше еще больше начнет переходить в тень.



"Есть определенные щели в законодательстве, которые сейчас позволяют этому происходить. Если будет увеличен уровень нагрузки налоговой, то это отнюдь не будет стимулировать бизнес работать легально. Напротив, мы увидим увеличение количества теневой обработки сельскохозяйственных земель. И по сути увеличения налоговой базы, поступлений так и не произойдет. Потому что большая часть просто начнет переходить в дальнейшем в тень», - пояснил сластен.



Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что властям для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.



В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.