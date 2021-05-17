Невыполнение НКРЭКУ закона о запрете импорта привело к разгрузке украинских электростанций и искусственному ограничению их производства.
Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.
"Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии из России. Это покупка, заставившая снижать мощности украинских производителей электроэнергии. Что делает независимый регулятор НКРЭКУ? Молча наблюдает и выписывает себе премии", - заявил нардеп.
По его словам, позиция НКРЭКУ приводит к искусственным убыткам украинских производителей тока, что грозит энергосистеме катастрофой.
"Это деньги, которые пойдут не на развитие отечественной отрасли, а энергетикам, шахтерам из страны агрессора", - отметил Волынец.
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Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.
Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмигаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.