Изгнание бесов могут позволить только священникам и по благословению архиерея.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», передает «Знай» со ссылкой на patriarchia.ru.

«В Церкви еще с апостольских времен, даже со времен Иисуса Христа существует практика изгнания демонов. Во-первых, мы верим в то, что существуют демоны, бесы, хотя многие вообще в это не верит. Во-вторых, мы считаем, что беса можно изгнать из человека. Когда читаем Евангелие, мы видим, что Иисус Христос изгонял бесов из людей. Мы видим, что Он наделил Своих учеников правом и властью, возможностью и силой изгонять бесов. Мы знаем из истории христианской Церкви, что практически всегда в ней существовало особое служение так называемых экзорцистов: как правило, это были священнослужители, а в более позднюю эпоху - в основном монахи, которые имеют священный сан, которые читали специальные заклинательные молитвы о одержимых нечистыми духами. Даже в древних литургических чинах есть такие молитвы. Впоследствии эта практика в некотором смысле ушла в подполье», - рассказал владыка Илларион.

Он отметил, что если священнослужитель, который имеет большой опыт различения духов, как говорится в Святом Писании, готов взяться за это дело, то прежде всего он должен получить на это благословение у своего правящего архиерея. В документе предполагается, что за экзорцизм не должна браться плата, а также им не могут заниматься миряне.

Митрополит Иларион отметил, что рассматриваются существующие литургические чины и в соответствии с ними будут даваться рекомендации, какие из них могут использоваться при изгнании бесов.