Нефтегазовый бизнес ДТЭК системно внедряет цифровые технологии в своей производственной деятельности и является лидером цифровой трансформации в нефтегазовой отрасли Украины. За последние 5 лет ДТЭК Нефтегаз инвестировал около 300 млн грн. в цифровизацию производственных процессов.

Компания первой в Украине внедрила технологию автоматизированного онлайн-мониторинга коррозии и эрозии трубопроводов на устье и шлейфе скважин, а пять из семи скважин Мачухского месторождения заложили и пробурили, основываясь на данных постоянно действующих геолого-технологических моделей (ПДГТМ). Разбежность между прогнозами по ПДГТМ и фактическими данными эксплуатации не превышает 5%.

В рамках программы цифровой трансформации MODUS нефтегазовый бизнес ДТЭК совместно с командой McKinsey определил приоритетные цифровые инициативы. Среди них «Интегрированное моделирование разработки месторождений» и «Интеллектуальная система оптимизации работы скважин». Использование «цифрового двойника» месторождений позволит повысить эффективность эксплуатации месторождений, комплексно прогнозировать технологические процессы и упреждать эксплуатационные риски, а интеллектуальная система, в основу которой заложен алгоритм машинного обучения, позволит определять оптимальные параметры для эксплуатации скважин действующего фонда. Оба продукта будут введены в эксплуатацию до конца этого года.

«Нефтегазовый бизнес должен стать драйвером технологических изменений и декарбонизации в энергетике. Глубокая цифровая трансформация производства – один из самых важных приоритетов в этом процессе. ДТЭК Нефтегаз является лидером отрасли по внедрению цифровых технологий и возлагает на себя миссию технологического развития отечественной газодобычи для повышения её экологичности и инвестиционной привлекательности», - отметила исполнительный директор ДТЭК Нефтегаз Наталья Гребенюк на Всеукраинском форуме «Украина 30. Цифровизация».