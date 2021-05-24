Народных и заслуженных артистов в Украине много. Действительно знаменитых и уважаемых среди них – единицы. Остальные не получают широкое признание. Зато артисты без званий собирают стадионы и купаются в любви поклонников. Поэтому, наверное, стоит отменить все звания народных и заслуженных. Такое мнение высказал Герой Украины Юрий Рыбчинский в очередной программе из цикла «Беседы с отцом» Евгения Рыбчинского.

«Есть единственный экстренный случай, когда забрали звание у Иосифа Кобзона. Забрал не президент, не Верховная Рада, а СНБО. Но ни в одном законе не прописан инструмент лишения присвоенного звания. Правильно ли это?» - спрашивает ведущий.

«Мы должны принимать примеры и белого цвета, и черного, - отвечает Герой Украины. – ТарасШевченко был осужден на службу в армии, но даже царь не решился забрать у него звание академика. Этот пример привел на заседании Политбюро Келдыш, который руководил Академией наук, когда встал вопрос в советские времена забрать звание у академика Сахарова. Поэтому звание оставили».

Юрий Рыбчинский считает, что измену невозможно смыть с артиста, даже если лишить его звания Народного.

«Если государство, даже дав звание, не забирает его за позорные поступки, все равно пятно на людях, предавших это звание, остается. Потому что звание надо носить, как настоящий генерал носит свои погоны. Не знаю, может, когда-то изменится законодательство и введут этот механизм», - говорит он.

Но, продолжает поэт, существует опасность, что этот механизм может стать коррумпированным.

«Человека могут провоцировать, шантажировать: вот, мы тебе дали, а теперь можем и забрать. Я не знаю. Лучше было бы, чтобы отменили все звания. У всех», - отмечает Юрий Рыбчинский.

Напомним, Юрий Рыбчинский рассказал о «бархатной» украинизации.

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