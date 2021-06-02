Команда Innovation DTEK и Украинский фонд стартапов (USF) провели первое совместное мероприятие по корпоративным инновациям “DTEK Startup Day by USF”. Шесть стартапов выступили со своими инновационными продуктами и решениями в формате питчинга в NEST на территории инновационного парка UNIT.City

Оценивали выступления директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, менеджер по инновациям ДТЭК Оксана Приходько, директор по продажам и обслуживанию клиентов D.Solutions Евгений Бушма, директор Украинского фонда стартапов Павел Карташов, директор Startup Grind Kyiv Катерина Дегтяр и директор ISE Group Елена Малицкая.

"Мы в ДТЭК используем подход открытых инноваций и публично делимся вызовами, с которыми сталкивается наш бизнес, на сайте openinnovation.dtek.com. Таким образом, мы ищем инновационные продукты и решения по всему миру. ДТЭК выступает в роли индустриального партнера для развития инновационной экосистемы Украины»,– сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе. «ДТЭК зависит от стартапов прямо как большой корабль зависит от буксирных суден в порту",– добавил Вольпе.



«Осенью прошлого года мы с Эмануэле подписали меморандум, ознаменовавший начало официального сотрудничества между Украинским фондом стартапов и Innovation DTEK, чтобы помочь стартапам и корпорациям найти друг друга. Мы также пообещали, что словами все не ограничится, и сегодня очень рады объявить о первом совместном мероприятии»,– сказал директор Украинского фонда стартапов Павел Карташов.



Мероприятие “DTEK Startup Day by USF” дало возможность командам стартапов встретиться с представителями корпорации для демонстрации своих разработок. Все презентации были адаптированы к реалиям бизнеса ДТЭК, поэтому жюри имело возможность ознакомиться с релевантными предложениями. Украинский фонд стартапов планирует организовывать больше аналогичных мероприятий, которые являются одним из стратегических направлений работы по нефинансовой поддержке стартапов. «Качественный нетворкинг и возможность пропитчить свой продукт потенциальным клиентам может быть не менее полезным, чем получение гранта», – прокомментировали организаторы события.



Надежда Колибаба, представитель Amazon Web Services по работе со стартапами в Восточной Европе и Центральнаой Азии поблагодарила ДТЭК за приглашение и вместе с партнерами – Украинским фондом стартапов и UNIT.City NEST, предоставила всем стартапам-участникам мероприятия возможность получить доступ к сервисам Amazon Web Services в рамках программы AWS Activate.



В питчингах участвовали шесть стартапов: АЛЬТЕР ЕКО ЕЗС, Реноватор, ELUPAY, AutoBI, Sorbsys и Sellpax. Победительницей стала Светлана Юркевич со стартапом AutoBI. Стартап предлагает решение, которое позволит автоматизировать процессы управления автопарком для предотвращения человеческих ошибок. Инструмент позволит уменьшить расходы и увеличить доходы автопарков, а также аккумулировать информацию из различных источников и отражать ее в удобном интерфейсе.

Второе место занял стартап ELUPAY с комплексом hardware и software решений, которые дают возможность владельцам любых торговых автоматов организовывать прием безналичных платежей на зарядных станциях для электромобилей, паркоматах и других инфраструктурных объектах. Третье место заняла команда стартапа РЕНОВАТОР, который защищает оборудование от обрыва фаз и от мощного электромагнитного импульса, а также обеспечивает надежность электросетей.