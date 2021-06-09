Вырубка леса-не единственное нарушение, из-за которого лесной фонд Украины несет потери.

О самых частых нарушениях, которые осуществляются в лесах, рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает «Знай».

«Среди наиболее частых нарушений в лесах, которые наносят значительный ущерб окружающей среде, такие как повреждение деревьев до степени прекращения роста; захламления леса порубковими остатками; уничтожение здоровых деревьев вместо сухостойных вследствие неквалифицированности кадров; засорение территорий лесов», - детализировал Андрей Малеваный.

Он отметил, что только единичные предприятия платят убытки за указанные нарушения добровольно. Большую часть средств Госэкоинспекции нужно взимать в судебном порядке, уплачивая судебный сбор, на который выделенного финансирования недостаточно.

«Для противодействия вырубке леса мало утвердить высокие штрафы. Необходимо обеспечивать неотвратимую ответственность нарушителя и возмещение им тех потерь, которые были нанесены окружающей среде. Поэтому прежде всего важно принять законопроект №3091 «О государственном экологическом контроле». Документ предусматривает отмену судебного сбора по делам о взыскании убытков, что позволит ГЭИ идти в последнюю инстанцию, чтобы заставить нарушителей отвечать перед законом», - добавил Андрей Малеваный.