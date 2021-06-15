Весной в Региональном ландшафтном парке "Тилигульский" в Николаевской области стартовал необычный экопроект, направленный на увеличение популяции редких и исчезающих видов птиц – популяционный менеджмент. Инициатором стал ДТЭК ВИЭ, один из крупнейших производителей электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. В чем заключается идея проекта и какие изменения уже произошли в Региональном ландшафтном парке «Тилигульский» – в специальном материале ко Всемирному дню ветра об экопроекте острова птиц.

За кулисами проекта

Тилигульский лиман находится на границе Николаевской и Одесской областей. Он является местом массового гнездования и концентрации птиц во время сезонных миграций. Решение о такой необычный екопроєкт – популяционный менеджмент редких птиц – появилось после проведения орнитологического исследования, за год до начала строительства ДТЭК Тилігульської ветроэлектростанции (подробнее о проект строительства зеленой электростанции можно узнать по ссылке).

Во время исследования были определены маршруты миграции птиц и летучих мышей, общая численность которых иногда достигает 50 000 особей. Конечно, для такого количества пернатых не всегда есть достаточно места на песчаных островах и косах с невысокой травянистой растительностью.

Именно нехватка безопасных мест для гнездования и выведения потомства стала драйвером проекта. Вследствие зарастания камышом природных остовам и кос, подтопления земель нагонам воды из моря, падение уровня воды во внутренних озерах, уничтожения гнезд хижками, распугивание птиц местными жителями численность птиц уменьшается. Экологи считают сооружение искусственных островов эффективным решением этой проблемы.

Как происходило строительство островов птиц?

Руководство регионального ландшафтного парка "Тилигульский «поощрило инициативу ДТЭК ВИЭ создать искусственные острова тем» жителям", которые остались без места для безопасного выведения потомства.

После проведения обследования территории парка работники выбрали закрытые озера и мелководья Пересыпи Тилигульского лимана, которые как нельзя лучше подходят для обустройства искусственных гнездовий. Сооружение искусственных островов общей площадью 500 м2 завершилось еще до начала гнездового периода. И по отзывам работников парка, острова птиц уже заполнены первыми «обитателями».

ДТЭК ВИЭ стремится обеспечить защиту окружающей среды, совершенствовать производственные и управленческие процессы, следуя принципам устойчивого развития, инвестировать в природоохранные мероприятия во всех сферах деятельности своих предприятий. Природоохранная деятельность является неотъемлемой частью ESG-стратегии и соблюдения целей ООН в сфере устойчивого развития.

Пернатые "обитатели" островов

Заповедные угодья парка «Тилигульский» поддерживают существование многих редких представителей орнитофауны, занесенных в Красную книгу Украины и Европейского красного списка. Всего более 40 видов, среди которых: кулик-длинноногий, сапожник, Пеликан розовый, цапля желтая, косарь, каравайка, аист черный, мартин каспийский и другие.

Кроме обеспечения выведения потомства редкими птицами, появление птичьих островов может стать прочной основой для зарождения перспективного для Украины направления туризма-бердвотчинг. Наблюдения за птицами и природой может стать хобби для взрослых и детей, подарить новые интересные впечатления жителям и туристам Николаевской области.

Смотрите короткое видео, как выглядят Острова птиц и кто там уже поселился.