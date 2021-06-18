Тополя в Киеве являются проблемой для людей с аллергией. Такую тему поднял Генеральный директор «Киевзеленстроя» Король Алексей в программе блогера Екатерины Павловой «in kyiv» на Youtube.

«В Киеве высаживали два вида тополей: это канадская и пирамидальная. Пирамидальную сажали как правило вдоль бульваров и дорог, так как они имеют широкую крону, дают тень и вместе с тем очищают хорошо воздух, а это основная функция тополей в силу их биологических особенностей. Но именно пух пирамидального тополя, который разносит ветер, и содержит аллергены», - подтвердил он.

Король рассказал, что особенно после Второй мировой войны и в дальнейшем было очень много высажено тополей, потому что их особенность в неприхотливости, дешевости и быстром росте. И это давало возможность за пятнадцать лет получить большое дерево возле транспортной развязки и оградить жилую застройку от воздействия автомобильного транспорта.

«Тополь является хрупкой породой, так как быстро рослая порода не может быть твердой. Она является хрупкой по своей структуре, поэтому мы видим, что после ветровалов, буреломов и града у нас в основном падают тополя. Поэтому замена этих деревьев должна происходить, но есть некоторые особенности, потому что, когда мы говорим о бульваре Тараса Шевченко или Вацлава Гавела, или Леси Украинки там исторически прорастали тополя. И заменять их на другие деревья, пожалуй и возможно, но это надо делать в комплексе, что может вызвать большой общественный резонанс», - уверен он.

Король рассказал, что сейчас они высаживают тополя, но только те, которые не дают пуха, и это очень хорошо себя зарекомендовало уже на протяжении последних девяти лет.

«Ярким примером является бульвар Вацлава Гавела, где были высажены четырех летние саженцы тополя черного, который не дает пуха и за девять лет превратились в пятиметровые деревья, которые выполняют свои функции», - резюмировал он.

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