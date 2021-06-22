Верховный суд Украины вынес первое решение по делу о махинациях трейдеров на рынке электрической энергии и нанесению убытков государственной компании «Энергоатом».

Соответствующее определение Верховного суда по иску «Энергоатома» к трейдеру «Укрэнергоэкспорт» вынесено 20 мая и обнародовано в едином госреестре судебных решений.

«В случае продажи ответчику (ООО «Укрэнергоэкспорт» - прим.) приостановленного объема электрической энергии по договорной цене истец (НАЭК «Энергоатом» - прим.) получил бы 23 836 032 грн. В результате продажи этого же объема, как небалансы было получено 16 068 637 грн. Соответственно, «Энергоатом» понес убытки в сумме 7 767 395 грн», - говорится в судебном документе.

Трейдер нанес госкомпании убыток в почти 8 млн грн из-за отказа исполнять договор покупки 24,6 млн кВт час от апреля 2020 года.

Так 8 апреля трейдер подписал контракт по цене 1,21 грн/кВт час, однако через 9 дней в одностороннем порядке отказался от обязательств оплачивать электроэнергию. В результате «Энергоатом» был вынужден продать этот объем электроэнергии по 0,82 грн/кВт час на балансирующем рынке.

Прямые убытки госкомпании от действия трейдера составили 7,8 млн грн, однако суд присудил трейдеру штраф всего 3,6 млн грн. Увеличивать размер штрафа для трейдера Верховный суд отказался.

Ранее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко со ссылкой на материалы Временной следственной комиссии сообщил, что трейдер «Укрэнергоэкспорт» напрямую связан с начальником отдела экспертизы проектов нормативно-правовых актов НКРЭКУ Татьяной Чуб, чей муж трудоустроен в этой компании.

Помимо этого, 10% трейдера принадлежит Александру Притыке — бывшему топ-менеджеру Дмитрия Фирташа, который по информации ТСК, является другом главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Напомним, НКРЭКУ официально признала махинации трейдеров на рынке электроэнергии лишь 2 июня 2021 года.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы. Позже глава НКРЭКУ обвинил руководство «Энергоатома» в неэффективности.