Руководитель тарифной комиссии НКРЭКУ Валерий Тарасюк запустил медиа-кампанию в свою поддержку с целью сохранить свою должность.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, нардеп Алексей Кучеренко.

«Нелегитимный регулятор НКРЕКП занервничал. Вчера Лещенко, которого финансировал (что доказано) сам председатель комиссии Тарасюк, нахваливал своего спонсора. Сегодня читаю разную джинсу о том, какой честный этот состав регулятора, как они мужественно борются за правду, как им все мешают и как на них все давят», - сообщил Кучеренко.

Причиной проплаченной кампании в СМИ и телеграм-каналах Кучеренко считает завтрашнее заседание апелляционного суда, который рассмотрит увольнение 4 членов НКРЭКУ включая председателя Валерия Тарасюка.

«Но я никак не мог понять - чего их так шкварит? Наконец я понял. Оказывается, завтра апелляционный суд может отправить в отставку этот состав комиссии. Не буду повторяться, но состав не легитимный, его назначение незаконно, его деятельность преступления. После освобождения все с огромной вероятностью пойдут под суд», - отметил Кучеренко.

Он подчеркнул, что по имеющейся информации руководство НКРЭКУ напрямую замешано в содействии махинациям на рынке электрической энергии и покровительстве трейдеров, наносящих ущерб в первую очередь государственному «Энергоатому».

«Их результаты за полтора года - это приговор отрасли и черная хронология издевательства над потребителями коммунальных услуг», - подытожил Кучеренко.

Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

Махинации и схемы «торговли воздухом» в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.