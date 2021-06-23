ЧАО «Укргидроэнерго» обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к «НЭК «Укрэнерго» о взыскании 5,3 млн грн за услуги по урегулированию небалансов. Суд открыл производство по делу



Об этом сообщает агентство ExPro, ссылаясь на текст соответствующего постановления от 16 июня. Документ опубликован в Едином реестре судебных решений.



Напомним, ряд генерирующих компаний подали судебные иски против НЭК «Укрэнерго» с требованием погасить задолженность, сложившуюся перед компаниями за услуги на балансирующем рынке в течение 2019-2021 гг.



На сегодня долг «Укрэнерго» перед сторонами, ответственными за баланс составляет 5,9 млрд грн, а перед поставщиками услуг по балансировке – 7,2 млрд грн. Суммарно задолженность составляет более 13 млрд.



Ранее в КП "Киевтеплоэнерго«, которому также задолжало» Укрэнерго«, пожаловались, что производители электроэнергии не могут предоставлять услуги из-за» кассового разрыва", вызванного долгами системного оператора на балансирующем рынке. Там сообщили, что долг «Укрэнерго» перед КП составляют около 1 млрд грн. По данным компании, это вызвало в КП «кассовый разрыв», что не позволяет ей, как и всем производителям электроэнергии, закупать топливо, проводить ремонтные работы и привело к ограничению своих услуг.