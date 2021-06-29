В случае введения акцизного сбора на генерацию электроэнергии из возобновляемых источников Украина будет обречена на провал в экологической политике, поскольку развитие предприятий «зеленой» энергетики остановится.
Об этом в эфире канала «Украина 24» заявила Людмила Цыганок, президент профессиональной ассоциации экологов Украины:
"Вопрос в том, ценит ли наше государство международную репутацию, потому что в случае усиления налогового давления без создания действенной системы мотивации к зеленой модернизации, страна в принципе обречена на провал в части устойчивого развития», - отметила Цыганок.
По ее словам, правительство не выполняет обязательства перед производителями зеленой энергии и сейчас абсолютно нелогично пытается ввести акцизный сбор.
"Как от этого выигрывает окружающая среда? Как будет вообще в нашем государстве происходить декарбонизация, то есть отказ от традиционной генерации. Если мы говорим, что наше государство выбрало экологический курс, если мы действительно озеленяемся, то тогда получается какое-то настоящее зазеркалье. Ведь с одной стороны мы декларируем настоящее озеленение, с другой стороны не просто не создаются стимулы, а создается огромное количество преград к реализации такой амбициозной цели», - пояснила эксперт.
При этом она отметила, что, когда страны Европы пытаются перейти на зеленую энергию, в Украине не создается никаких действенных инструментов чтобы это случилось.
"Пока не переходим на альтернативные источники энергии, до тех пор мы будем говорить о пролемах загрязненного воздуха, об изменениях климата», - добавила Цыганок.
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Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.
Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.