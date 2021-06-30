Народный депутат Украины от партии «Наш край» Сергей Шахов поздравил Сборную Украины по футболу с победой в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.



На своей странице в Фейсбук он отметил, что следующей должна быть победа нашей страны над "эпохой бедности".



Соответствующее заявление нардеп сделал с трибуны Верховной Рады 30 июня. Он призвал депутатов последовать примеру футболистов и продолжить традицию побед: над олигархами, тарифами, коррумпированными чиновниками и репрессиями малого и среднего бизнеса.



"Безусловно вчера весь мир, вся Европа увидели победу Украины. Мы победили сами, не надеясь ни на кого. И далее победа Украины может быть только в одном – когда мы преодолеем "эпоху бедности", когда накормим украинских людей, когда дадим рабочие места и приведем сюда инвесторов, которые не бояться государственных чиновников, которые грабят бизнес", – подчеркнул нардеп.



Кроме того, он подчеркнул необходимость развития образования в Украине, аграрного сектора и роста населения, что может произойти только при условии поддержки со стороны государства.