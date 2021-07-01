В случае внедрения акцизного сбора на зеленую электроэнергию Украина выиграет лишь в краткосрочной перспективе до 6 месяцев, однако будет нести потери в течении 10 лет.

Об этом заявил представитель компании Guris в Украине Лоик Лерминьо.

«Сейчас Украина сама себе в убыток работает. Потому что каждый раз что-то идет. Например, говорим об акцизе. Государство на 6 месяцев что-то выиграет, но потеряем на 10 лет», - сказал Лерминьо.
По его словам, против инвесторов в зеленую энергетику Украины постоянно предпринимаются попытки по финансовому шантажу и каждый раз идеи становятся все более абсурдными.
«Это надо прекратить надо уходить от этого и просто стараться иметь подольше горизонт расчета», - добавил инвестор
При этом он подчеркнул, что позиция Еврокомиссии по поводу планов правительства ввести акцизный сбор может быть неоднозначна, что также может негативно отразится на перспективах экспорта украинской продукции в ЕС в условиях новых экологических требований по производству товаров приоритетно из чистой энергии.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.
При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В середине июня стало известно, что акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в частности, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения - введение акцизного сбора, которое является нарушением гарантий государства перед инвесторами.

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