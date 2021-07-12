Тренеры Academy DTEK на протяжении двух недель с 12 по 23 июля будут бесплатно обучать сотрудников государственных органов Украины в рамках проекта D.Government
Во время интенсива участники смогут развить ключевые навыки XXI века и рассмотрят такие темы, как лидерство в условиях неопределенности, клиентоориентированность, системное мышление, организация деятельности, переговоры, наставничество, тайм-менеджмент, инструменты оценки персонала и другие.
«Цель Academy DTEK — открывать всем доступ к качественному образованию в течение всей жизни. Поэтому мы инвестируем наши ресурсы не только для бизнесов группы ДТЭК, но и Украины в целом. Мы видим, что на национальном уровне перед нами стоит задача повышать качество образования госслужащих. Наличие развитых высококвалифицированных кадров в первом эшелоне государственных управленцев открывает стране доступ к лучшим решениям и прорывным реформам, направленным на трансформацию Украины в государство европейского уровня. Мы убеждены, что партнерство бизнеса и государства имеет важное значение для устойчивого экономического роста в Украине», - отметила ректор Academy DTEK Валерия Заболотная.
Интенсив будет проходить в смешанном формате, как оффлайн в Академии, так и онлайн для того, чтобы госслужащие со всей Украины могли принять участие, несмотря на действующие карантинные ограничения.
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Обучение пройдут сотрудники Национального банка Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства финансов Украины, УЗ, Укрпочты, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Пенсионного фонда Украины, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Министерства молодежи и спорта Украины и другие.
«Academy DTEK уже пятый год подряд на pro-bono-основе обучает госслужащих прогрессивным методикам, таким как коучинг, agile, критическое мышление, управленческие навыки. Освоение этих навыков качественно меняет привычную парадигму их мышления и способствует развитию инновационного и лидерского потенциала. Кроме того, поскольку наше обучение бесплатное, его может пройти любой, независимо от уровня должности. А это, в свою очередь, очень мотивирует на еще более продуктивную работу», - комментирует старт проекта его основательница Татьяна Шерман, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Academy DTEK.
За время существования проекта обучение прошли более 7000 сотрудников из 24 госучреждений. Academy DTEK - открытая образовательная платформа с 10-летним опытом предоставления качественного инновационного образования сотрудникам группы компаний ДТЭК и внешним клиентам.