Тренеры Academy DTEK на протяжении двух недель с 12 по 23 июля будут бесплатно обучать сотрудников государственных органов Украины в рамках проекта D.Government

Во время интенсива участники смогут развить ключевые навыки XXI века и рассмотрят такие темы, как лидерство в условиях неопределенности, клиентоориентированность, системное мышление, организация деятельности, переговоры, наставничество, тайм-менеджмент, инструменты оценки персонала и другие.

«Цель Academy DTEK — открывать всем доступ к качественному образованию в течение всей жизни. Поэтому мы инвестируем наши ресурсы не только для бизнесов группы ДТЭК, но и Украины в целом. Мы видим, что на национальном уровне перед нами стоит задача повышать качество образования госслужащих. Наличие развитых высококвалифицированных кадров в первом эшелоне государственных управленцев открывает стране доступ к лучшим решениям и прорывным реформам, направленным на трансформацию Украины в государство европейского уровня. Мы убеждены, что партнерство бизнеса и государства имеет важное значение для устойчивого экономического роста в Украине», - отметила ректор Academy DTEK Валерия Заболотная.

Интенсив будет проходить в смешанном формате, как оффлайн в Академии, так и онлайн для того, чтобы госслужащие со всей Украины могли принять участие, несмотря на действующие карантинные ограничения.

Обучение пройдут сотрудники Национального банка Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства финансов Украины, УЗ, Укрпочты, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Пенсионного фонда Украины, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Министерства молодежи и спорта Украины и другие.

«Academy DTEK уже пятый год подряд на pro-bono-основе обучает госслужащих прогрессивным методикам, таким как коучинг, agile, критическое мышление, управленческие навыки. Освоение этих навыков качественно меняет привычную парадигму их мышления и способствует развитию инновационного и лидерского потенциала. Кроме того, поскольку наше обучение бесплатное, его может пройти любой, независимо от уровня должности. А это, в свою очередь, очень мотивирует на еще более продуктивную работу», - комментирует старт проекта его основательница Татьяна Шерман, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Academy DTEK.

За время существования проекта обучение прошли более 7000 сотрудников из 24 госучреждений. Academy DTEK - открытая образовательная платформа с 10-летним опытом предоставления качественного инновационного образования сотрудникам группы компаний ДТЭК и внешним клиентам.