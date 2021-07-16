В случае нападения на Украину России придется туго. Так сказал общественный деятель Андрей Пелюховский в программе «Субъективно с Андреем Пелюховским».

По мнению ведущего, России не захватить Украину благодаря одному только ядерному потенциалу. Он подчеркивает, что Украина - это 40 миллионов населения, очень сильного и готового защищаться, а не какие-то небольшие Абхазия или Приднестровье. «Я считаю, что есть единый украинский народ, который должен выступать единым фронтом», - констатирует он.

По словам эксперта, столица Украины станет костью в горле Российской Федерации, как когда-то это было и с Грозным, но здесь будет гораздо хуже. «Им даже Киев очень проблематично будет захватить, у нас очень сильная и патриотичная нация», - говорит он. В общем Пелюховский выражает уважение к украинскому народу, стране вообще и обещает никогда ее не покидать.

В случае же нападения на Украину, предупреждает он, России будет трудно. «Эта война внутри может затянуться на годы и, в принципе, мы можем дождаться кончины их главаря естественным путем», - рассуждает он.

Попутно Пелюховский рассказывает о своей позиции: сам он готов бороться и уничтожать агрессоров в количестве не сотен, а даже тысяч. «Я националист центрист и не отношусь ни к правым, ни к левым, но я очень радикальный человек», - констатирует эксперт.

Как сообщал Знай.ua, Пелюховский заявил, что у Путина есть пунктик сделать снова Советский Союз.

Также Знай.ua писал о том, что Пелюховский предупредил о намерениях Путина устроить осенью в Украине внутренний конфликт.



