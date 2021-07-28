Развитие ветроэнергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли и это демонстрирует, что Кабинет министров Украины не заинтересован двигаться вместе с ведущими странами ЕС по выполнению «зеленого» энергетического перехода.

Об этом в своем блоге написал глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, если 2019 год принято считать рекордным для украинского сектора ВИЭ, а 2020 год был годом выживания и борьбы, то в 2021 году сектор возобновляемой энергетики оказался на перепутье, ожидая какой вектор развития енекргетики выберет Правительство страны.

«Одно направление предусматривает кардинальное изменение энергетической парадигмы и модернизацию энергетической системы, ведет к чистому будущему с массовым и сбалансированным использованием возобновляемых источников энергии», - сказал председатель правления УВЭА.

«Второй, в свою очередь, не требует никаких физических усилий на преодоление существующих в секторе кризиса, предлагая взамен “плыть по течению” и поддерживать развитие традиционной генерации, закрывая глаза на ее негативное влияние как на здоровье общества, так и на целость и безопасность государства», - добавил Конеченков.

Он сообщил, что около 5 000 МВт ветроэнергетических мощностей, которые по состоянию на начало 2021 года получили разрешения на строительство, демонстрируют готовность сектора развиваться и в дальнейшем вносить свой вклад в национальную экономику Украины.

«Добровольно согласившись на уменьшение своих доходов и сокращение “зеленого” тарифа в 2020 году, инвесторы в ВИЭ и в дальнейшем стараются искать общий язык с Правительством Украины и откладывают иски в международный арбитраж для защиты своих прав и ведения бизнеса за честных “правил игры”, - сказал Конеченков, добавив, что некоторые инвесторы продолжают инвестировать в Украину осознавая все риски страны”.

По данным УВЕА, за первую половину 2021 года в Украине было введено в эксплуатацию 73 новых ветротурбин общей мощностью 278,4 МВт МВт.

«Рост, хотя и небольшой, однако оно демонстрирует перспективность Украины как с точки зрения ветроэнергетического потенциала, так и с точки зрения ее бизнес климата. Зато, показатели могли бы быть гораздо другими если бы правительство Украины пошел по стопам ведущих стран Европейского Союза и избрал путь “зеленого” энергетического перехода, что ведет к чистому будущему сегодняшних и будущих поколений. 2021 год можно считать точкой невозврата», - подчеркнул Конеченков.

Он отметил, что Украина делает ставку на возобновляемые источники энергии и всячески поддерживает их на всех этапах развития, или же и дальше продолжает подрывать доверие международных и национальных инвесторов и останавливать развитие “зеленой” генерации за счет необъективных и нелогичных политических решений и законодательных изменений.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля данный законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроєкті №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).