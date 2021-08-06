Отряд украинских спасателей в составе 100 человек был оперативно собран менее чем за сутки из 10 областей страны

Правительство Украины при поддержке группы "Метинвест" Рината Ахметова направило в Грецию специальный самолёт для тушения лесных пожаров, охвативших страну.

Как передаёт корреспондент УНИАН, борт с пожарными Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" в пятницу, 6 августа.

"Греция обратилась к украинскому правительству с просьбой предоставить помощь отрядом спасателей в тушении пожаров, которые сейчас бушуют в Греции", - сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Он сообщил, что отряд в составе 100 человек был оперативно собран менее чем за сутки из 10 областей страны.

"Вчера была начата подготовка и сегодня, по решению правительства, отряд службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач. Личный состав всем необходимым обеспечен", - отметил он.

Он добавил, что на данный момент точно сказать, как долго продлится операция, невозможно, и при необходимости Украины готова отправить в Грецию больше спасателей.

"Очень сложно сказать (сколько продлится операция УНИАН). Предварительно, 10-15 дней. Будем принимать решение по обстановке", - сказал глава ГСЧС, добавив, что стоимость операции сейчас также определить сложно.

Перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс в обе стороны.

Это не первый раз, когда компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году "Метинвест" профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Греции продолжают бушевать лесные пожары, которые угрожают историческому и культурному наследию страны.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить 100 украинских спасателей на помощь в преодолении лесных пожаров в Греции.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).