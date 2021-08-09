До конца года «ДТЭК Киевские региональные электросети» планирует запустить в работу подстанцию 110/35/10 кВ «Козин» и подстанцию 110/10 «Гостомель», что улучшит электроснабжение Ирпеня и Обухова.

Об этом говорится в сообщении компании.

«На завершающей стадии находятся два масштабных проекты - реконструкция подстанции 110/10 «Гостомель», которая завершена на 70% и строительство подстанции 110/35/10 кВ «Козин», что завершено на 80%. Компания планирует включить в работу эти объекты уже осенью текущего года», - говорится в сообщении.

Общая стоимость строительства подстанций «Гостомель» и «Козин» составит 220 млн грн.

После завершения строительства подстанции обеспечат клиентов компании дополнительной мощностью, позволят эксплуатировать оборудование без перегрузки, что повысит качество и надежность энергоснабжения клиентам компании в этих регионах.

Кроме того, в 2021 году компания начала строительство подстанции «Софиевка». Она станет надежным источником питания для жителей Киево-Святошинского энергоузла, который активно развивается. Планируется завершить ее строительство в 2022 году. Общая стоимость проекта составит 137 млн грн.

В 2021 году инвестиционная программа «ДТЭК Киевские региональные электросети» увеличена на 79% по сравнению 2020 годом - с 342 млн до 614 млн грн.

Напомним, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет резкого сокращения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Это решение раскритиковали международные и отраслевые ассоциации, указав на недопустимость его принятия.

Потери в украинском электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.