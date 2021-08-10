Стремление Кабинета Министров в одностороннем порядке снижать «зеленый» тариф лишает Украину доступа к большим инвестициям

Об этом заявил Ричард Дитц, владелец компании VR Capital.

«Мы видим Украину как страну, которая имеет огромные возможности. У нас есть возможность мобилизовать миллиарды иностранного капитала, если здесь будут возможности для инвестиций. Но мы видим страну, где не исполняются решения Верховного суда, в которой в одностороннем порядке вносятся изменения в уровень "зеленого" тарифа», - сообщил Дитц в интервью изданию «Экономическая правда».

По его словам, VR Capital владеет в Украине мощностями солнечных электростанций на 536 МВт, 40 МВт ветровых электростанций и еще 60 МВт ВЭС находятся в процессе строительства. Компания является одним из крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии в Украине.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%, что привете к принудительному снижению ставки зеленого тарифа на 3,2%.

1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении. 5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.