Отменить старт учебного года 1 сентября по всей стране предложили одесские чиновники

Таким образом в регионе хотят пролить туристический сезон, ведь климат этому способствует, пишут «Вести».

Так, по предварительным расчетам Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, в течение сентября этого года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты, из которых 50% приходится на Одесскую область.

Поэтому одесские чиновники предлагают продлить сезон до 20 сентября, но для этого необходимы изменения в Закон "О среднем образовании". Инициативу уже поддержали некоторые парламентарии от Одесской области, а также руководители Николаевской и Херсонской ОГА.

Но вот учителя и чиновники Минобразования от такой инициативы не в восторге.

К примеру, после переноса занятий детям в средней школе с учетом экзаменов и аттестаций придется учиться аж до середины лета. Ведь в разделе III Закона "О полном общем среднем образовании" говорится, что учебный процесс в учреждениях среднего образования должен длиться не менее 175 учебных дней — с 1 сентября по 1 июля максимум. А летом, когда температура поднимается выше 30 градусов в классах без кондиционером не очень то посидишь.

Официально ответа от Минобразования по поводу переноса начала учебного года нет. Но, как пишет СМИ, источник в министерстве уверяет, что начало учебного года переносить не будут: "Детям и так тяжело с этими карантинами, дистанционной учебой. Вводить дополнительный стресс и сбивать программу никто не будет".

Ранее сообщалось, что дети оказались в больнице после оздоровительного центра.

Также, одесские школы столкнулись с проблемой накануне учебного года.

Politeka рассказывала, что в Минобразования сообщили, что ждет детей на самом деле.