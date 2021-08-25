ДТЭК Киевские региональные электросети до конца текущего года установит 160 реклоузеров за 63 млн грн. В компании рассказали, что такие устройства уменьшают количество аварий на оборудовании и могут самостоятельно восстанавливать работу линий в случае мелких повреждений. Это значительно повышает надежность электроснабжения всем жителям Киевщины. В компании утверждают, благодаря внедрению в 2021 году стимулирующих инвестиции RAB-тарифов инвестиционная программа в развитие инфраструктуры сетей увеличилась вдвое.
Как отметили в ДТЭК Киевские региональные электросети, роботы по обновлению электроинфраструктуры в Киевской области проходят в рамках проекта «Большое обновление сетей», цель которого модернизировать линии и подстанции Киевской области в соответствии с потребностями ее жителей.
В рамках этого проекта до конца текущего года компания установит 160 реклоузеров, что почти в 5 раз больше чем в 2020 году. Реклоузеры смогут самостоятельно восстанавливать электроснабжение клиентам компании в случае аварийных отключений защитной автоматики.
Часто линии электропередач отключаются через касания ветвей деревьев о провода, попадания молнии, короткое замыкание и другие факторы, которые не нарушают целостность сети и не выводят из строя энергетическое оборудование. Для устранения таких аварийных отключений ДТЭК Киевские региональные электросети направляет ремонтные бригады, которые осматривают линию и включают питание. Пока специалисты едут на место аварии, домохозяйства могут некоторое время оставаться без света. Реклоузеры способны справиться с такими же задачами за считанные минуты. Если авария серьезная, устройство передает диспетчеру координаты поврежденного участка линии или оборудования.
В компании дополнили, что кроме переключения поврежденных участков линий электропередач реклоузеры постоянно передают важные данные о состоянии работы сети диспетчерам. Это позволяет предотвращать серьезные аварии и планово направлять бригады ДТЭК Киевские региональные электросети для проведения необходимого ремонта.
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На закупку такого современного оборудования ДТЭК Киевские региональные электросети направил 63 млн грн. В компании обещают, что всего в 2021-2025 годах будет установлено 445 таких реклоузеров по всей области.
Также в текущем году в ДТЭК Киевские региональные электоросети планируется запуск подстанций 110/35/10 кВ «Козин» и 110/10 «Гостомель». Общая стоимость проектов составит 220 млн грн. В компании убеждены, что после введения подстанций в эксплуатацию надежнее электроснабжение получат жители двух энергодефицитных энергоузлов области — Ирпенского и Обуховского.