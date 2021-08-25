ДТЭК Киевские региональные электросети до конца текущего года установит 160 реклоузеров за 63 млн грн. В компании рассказали, что такие устройства уменьшают количество аварий на оборудовании и могут самостоятельно восстанавливать работу линий в случае мелких повреждений. Это значительно повышает надежность электроснабжения всем жителям Киевщины. В компании утверждают, благодаря внедрению в 2021 году стимулирующих инвестиции RAB-тарифов инвестиционная программа в развитие инфраструктуры сетей увеличилась вдвое.

Как отметили в ДТЭК Киевские региональные электросети, роботы по обновлению электроинфраструктуры в Киевской области проходят в рамках проекта «Большое обновление сетей», цель которого модернизировать линии и подстанции Киевской области в соответствии с потребностями ее жителей.

В рамках этого проекта до конца текущего года компания установит 160 реклоузеров, что почти в 5 раз больше чем в 2020 году. Реклоузеры смогут самостоятельно восстанавливать электроснабжение клиентам компании в случае аварийных отключений защитной автоматики.